Производители детских товаров получат новые льготы

Производители товаров для детей получили налоговые льготы, а регионы — возможность взять новый вид бюджетных кредитов — таков далеко не полный перечень законов в сфере экономики и финансов, принятых в этом году.
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