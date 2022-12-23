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Кубок России. Женщины. 1/2 финала. Курское «Динамо» сыграет с МБА, УГМК встретится с «Никой»

Сегодня в Сыктывкаре стартует «Финал четырех» Кубка России, в котором примут участие 4 лучших клуба двух предыдущих сезонов Премьер-лиги.

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