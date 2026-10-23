Военный суд оставил под стражей бывшего заместителя начальника управления нацполитики Хабаровского края Владимира Фетисова и его жену Наталью Романенко.
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Расстреливать таких надо. Почему я должен буду его ещё лет 20 кормить? А может случиться так, что я до его смерти не доживу. Оно мне надо?