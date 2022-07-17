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Состоялось заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения при Думе города Владивостока

Состоялось заседание рабочей группы по безопасности дорожного движения при Думе города Владивостока

В прошедшем в Думе Владивостока заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, обеспечивающих безопасность дорожного движения, приняли участие заместитель главы администрации города Константин Стоценко, заместитель начальника управления дорог администрации города Александр Гревцев, начальник отделения дорожного надзора отдела технического и дорожного надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД УМВД РФ по Приморскому краю Максим Шиш, старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД РФ по г.

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