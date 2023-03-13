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На месте пожара в студии на Плесецкой обнаружены два трупа

Квартирный пожар не обошелся без жертв. Пламя потушили за полчаса. Ранним утром понедельника, 13 марта, в квартире одного из домов на Плесецкой улице в Приморском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

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