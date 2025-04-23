Дыхательные техники для расслабления

В мире, где стресс стал неотъемлемой частью повседневности, дыхание — наш скрытый суперсил. Оно способно не только насытить клетки кислородом, но и перезагрузить нервную систему, остановить панические атаки и вернуть ясность ума.
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