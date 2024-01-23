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  • наташа меркулова
    Сами поняли что написали, угроза кот бомба просто, человечнее надо быть, сегодня кот завтра ребенок потеряны, ладно б...Проводницу, высад...
  • виктор комягин
    наконец приятная новость.....там коблы ее быстро распечатают по полнойСуд отправил блог...
  • Галина Дьячина
    правильно..нашли крайнюю...проводницуПроводницу, высад...

США направят в Эквадор сотрудников силовых структур на фоне беспорядков, происходящих в стране

В пресс-релизе Белого дома сообщается, что в ближайшие дни Соединённые Штаты направят в Эквадор сотрудников министерства внутренней безопасности и ФБР на фоне обострившейся ситуации с беспорядками в стране, передает РИА «Новости».

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