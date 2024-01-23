США направят в Эквадор сотрудников силовых структур на фоне беспорядков, происходящих в стране

В пресс-релизе Белого дома сообщается, что в ближайшие дни Соединённые Штаты направят в Эквадор сотрудников министерства внутренней безопасности и ФБР на фоне обострившейся ситуации с беспорядками в стране, передает РИА «Новости».
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