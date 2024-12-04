Береговой ракетный комплекс NMESIS заступает на службу

Корпус морской пехоты США официально принимает в эксплуатацию новейший ракетный комплекс NMESIS. Мобильные системы этого типа планируется использовать в будущем стратегическом противостоянии на Тихом океане.
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