В России запатентовали инновационный генный препарат от ожирения

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Ученые из научно-технологического университета "Сириус" запатентовали уникальный препарат от ожирения, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
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