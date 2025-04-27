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Telegraph: стул на встрече Трампа и Зеленского поставили для переводчика

Telegraph: стул на встрече Трампа и Зеленского поставили для переводчика

Третий стул на встрече президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с Зеленским перед церемонией похорон папы римского Франциска был предназначен для переводчика, об этом говорится в материале британского издания The Telegraph.

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