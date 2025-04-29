Биолог рассказал о сроках нашествия комаров в Москве и окрестностях

В центральной части России массового прилета первых комаров можно ожидать уже в середине мая. Об этом во вторник, 29 апреля, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии