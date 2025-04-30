❤️Сегодня день ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ! Это не просто дата в календаре — это день людей, которые первыми входят туда, откуда все бегут.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❤️Сегодня день ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ! Это не просто дата в календаре — это день людей, которые первыми входят туда, откуда все бегут.