Мариинский театр представит на сцене Большого театра «Кольцо нибелунга» Вагнера

В марте на Исторической сцене Большого театра состоятся самые масштабные за последние годы гастроли Мариинского театра: в рамках фестиваля опер Рихарда Вагнера Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра дважды целиком представят грандиозную тетралогию «Кольцо нибелунга» — обновленные сценические версии опер в запоминающихся световых решениях и потрясающих декорациях.