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В Свердловской области БПЛА повредили жилые дома и логистический центр

В Свердловской области БПЛА повредили жилые дома и логистический центр

Информация по пострадавшим уточняется Беспилотники и их фрагменты рухнули на жилые здания и логистический центр в Свердловской области, проинформировал губернатор Денис Паслер на платформе "Макс".

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