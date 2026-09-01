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Сутки стремительно тают: внешнее ядро Земли изменило курс вращения

Сутки стремительно тают: внешнее ядро Земли изменило курс вращения

В 2010 году внешнее ядро Земли изменило курс вращения. Учёные зафиксировали, что поток расплавленного железа во внешнем ядре Земли под Тихим океаном сменил направление с западного на восточное.

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