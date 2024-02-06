Генерал Кривонос: ВСУ не обещали Зеленскому исполнять его прихоти типа попить кофе в Ялте

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, выступил в эфире на YouTube-канале «Фабрика новостей» и сообщил о том, что мечта Владимира Зеленского испить кофе на набережной Ялты, проблемы лично его и военные не брали под козырек с обещанием их выполнить.