Восстановить имена жертв геноцида помогут общественники

Общественные организации и индивидуальные энтузиасты, занимающиеся поисками жертв геноцида советского народа нацистскими преступниками, получат государственный статус волонтеров и все причитающиеся вместе с ним льготы и преференции — такие, к примеру, как компенсация расходов на обучение или на медицинские обследования, возмещение расходов на оплату связи и другие.