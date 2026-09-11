Набиуллина объяснила причины паузы в снижении ключевой ставки

Фото: duma.gov.ru Ситуация на рынке топлива, высокие инфляционные ожидания и неопределенность с параметрами бюджета стали причинами паузы в снижении ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров 11 сентября 2026 года.