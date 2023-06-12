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«Фламенго» разгромил «Гремио» в 10-м туре чемпионата Бразилии

«Фламенго» разгромил «Гремио» в 10-м туре чемпионата Бразилии

«Фламенго» уверенно разобрался с «Гремио» 11 июня в домашнем матче 10-го тура чемпионата Бразилии по футболу, который прошел в Рио-де-Жанейро.

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