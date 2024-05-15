Происшествие с утонувшим в петербургской реке Мойка автобусом появились новые подробности. Водителя попыталась отбить таджикская диаспора.
Новые подробности о трагедии с автобусом в Петербурге: В дело вмешалась диаспора
Комментарии
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Александр Т
Да здравствует Российский суд самый гуманный и продажный суд в мире. Такими темпами скоро потерпевших будут садить а не преступников.
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10 час.
ВБ
Василий Блохин
Кругом одна нерусь.А Хуснуллин говорит что они все на стройке работают.
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8 час.
Ратник Ратник
Колокольцев чётко сказал - диаспоры. в их нынешнем виде, это ОПГ. Вот и работать с ними надо как с ОПГ и ворами в законе. Зачищать под ноль... А на зоне разберутся, кому жить, кому к аллаху отправляться... Не нравится - на историческую родину. Только паспорта российские и бизнес в России здесь оставьте...
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6 час.
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