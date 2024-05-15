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Царьград

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Свежие комментарии

  • sergeisolovev Cоловьев
    Мол простите, нечаянно получилось. Хотел рассмотреть поближе диковинную зверушку.Координацией удар...
  • sergeisolovev Cоловьев
    Эх как хотелось бы, чтоб какой-нибудь лётчик - нарушитель свалил бы эту гадость. Мы потом извинились. Искренне, искре...Координацией удар...
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Новые подробности о трагедии с автобусом в Петербурге: В дело вмешалась диаспора

Новые подробности о трагедии с автобусом в Петербурге: В дело вмешалась диаспора

Происшествие с утонувшим в петербургской реке Мойка автобусом появились новые подробности. Водителя попыталась отбить таджикская диаспора.

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Комментарии
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Александр Т
Да здравствует Российский суд самый гуманный и продажный суд в мире. Такими темпами скоро потерпевших будут садить а не преступников.
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10 час.
ВБ
Василий Блохин
Кругом одна нерусь.А Хуснуллин говорит что они все на стройке работают.
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8 час.
Ратник Ратник
Колокольцев чётко сказал - диаспоры. в их нынешнем виде, это ОПГ. Вот и работать с ними надо как с ОПГ и ворами в законе. Зачищать под ноль... А на зоне разберутся, кому жить, кому к аллаху отправляться... Не нравится - на историческую родину. Только паспорта российские и бизнес в России здесь оставьте...
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6 час.

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