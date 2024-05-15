Новые подробности о трагедии с автобусом в Петербурге: В дело вмешалась диаспора

Ратник Ратник

Колокольцев чётко сказал - диаспоры. в их нынешнем виде, это ОПГ. Вот и работать с ними надо как с ОПГ и ворами в законе. Зачищать под ноль... А на зоне разберутся, кому жить, кому к аллаху отправляться... Не нравится - на историческую родину. Только паспорта российские и бизнес в России здесь оставьте...