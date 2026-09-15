В половине регионов России медведи массово пошли «в люди»

В потерпевших муниципалитетах вводятся режимы повышенной готовности, закрывают туристические тропы и массово отстреливают особо агрессивных особей.
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