Собянин: 87,5 тысячи человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году

На заседании Президиума Правительства Москвы был поднят вопрос о готовности образовательной системы столицы к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) и единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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