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Ивановские новости

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Президентская академия и Уралсиб заключили соглашение о сотрудничестве

Президентская академия и Уралсиб заключили соглашение о сотрудничестве

Президентская академия и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключили соглашение о сотрудничестве в области образования и помощи в карьерном развитии студентов.

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