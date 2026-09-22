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В Роскачестве объяснили, как выбрать качественные пряники

В Роскачестве объяснили, как выбрать качественные пряники

При покупке пряников следует оценивать состав, вид начинки, глазурь и внешний вид изделия. Качественный продукт сохраняет правильную форму, а его начинка не должна быть жидкой или сухой, сообщили специалисты Роскачества газете «Известия» .

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