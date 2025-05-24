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В Москве покажут уникальный индийский ковер по работе Святослава Рериха

В Москве покажут уникальный индийский ковер по работе Святослава Рериха

Мастера из Jaipur Rugs создали огромный ковер по работе русского художника Святослава Рериха «Куда идешь, брат мой?», также на выставке будут представлен ковер по гравюре японского художника Цукиока Ёситоси «Химемацу Рикиносукэ»<strong>Специально для VI Московской недели интерьера и дизайна, которая пройдет в «Манеже» с 22 по 25 мая, индийские мастера из Jaipur Rugs создали огромный ковер по работе русского художника Святослава Рериха «Куда идешь, брат мой?», также на выставке будут представлен ковер по гравюре японского художника Цукиока Ёситоси «Химемацу Рикиносукэ».

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