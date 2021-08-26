Теперь школьники могут владеть пластиковой картой, а родители контролировать их расходы Дмитрий Д.К началу очередного учебного года у родителей школьников появилась возможность оформить дебетовую пластиковую карту специально для своих детей.
Теперь школьники могут владеть пластиковой картой, а родители контролировать их расходы Дмитрий Д.К началу очередного учебного года у родителей школьников появилась возможность оформить дебетовую пластиковую карту специально для своих детей.
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