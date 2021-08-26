rabotniky

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Басов
    Очень странно ,все развитые страны пытаются переходить на альтернативные источники энергии ,вкладывая огромные средст...Определены обстоя...
  • галина
    Их щедрость не знает границ. Вот на этот МРОТ надо посадить всех чиновников и заставить платить услуги ЖКХ и питаться...Нам поднимут МРОТ
  • галина
    Ничего о здоровье, только бизнес. А почему нет вакцины КоВиВак?СМИ раскрыли сумм...

Теперь школьники могут владеть пластиковой картой, а родители контролировать их расходы

Теперь школьники могут владеть пластиковой картой, а родители контролировать их расходы

Теперь школьники могут владеть пластиковой картой, а родители контролировать их расходы Дмитрий Д.К началу очередного учебного года у родителей школьников появилась возможность оформить дебетовую пластиковую карту специально для своих детей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх