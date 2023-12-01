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Врач Денис Банный: кофеин предотвращает образование камней в желчном пузыре

Врач Денис Банный: кофеин предотвращает образование камней в желчном пузыре

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный в беседе с изданием Life рассказал, что кофеин, содержащийся в кофе, не только ускоряет обменные процессы в организме, но и предотвращает образование камней в желчном пузыре.

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