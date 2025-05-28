10 запрещенных для купания водоемов нашли в Мангистау

В Мангистауской области выявлено 10 запрещенных для купания водоемов, передает inAktau.kz. На территории Мангистауской области зарегистрировано 45 разрешенных для купания водоемов и 10, где оно запрещено.
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