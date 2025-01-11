Сила в правде
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Сила в правде

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"Давно пора": Жёсткий ответ на атаку Энгельса. Киев увидит "Орешник" с боевой частью?

"Давно пора": Жёсткий ответ на атаку Энгельса. Киев увидит "Орешник" с боевой частью?

За атакой ВСУ на Саратовскую область, а, в частности, на промышленное предприятие в Энгельсе, вполне вероятно может последовать жёсткий ответ Москвы, которая планировала воздержаться в ближайшие дни от таких решений, сообщает инсайдер.

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