"Давно пора": Жёсткий ответ на атаку Энгельса. Киев увидит "Орешник" с боевой частью?

За атакой ВСУ на Саратовскую область, а, в частности, на промышленное предприятие в Энгельсе, вполне вероятно может последовать жёсткий ответ Москвы, которая планировала воздержаться в ближайшие дни от таких решений, сообщает инсайдер.
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