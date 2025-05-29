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Участник СВО заявил о вынужденном уходе из больницы «без штанов» из-за хамства персонала

Участник СВО заявил о вынужденном уходе из больницы «без штанов» из-за хамства персонала

В Сыктывкаре участник специальной военной операции (СВО) покинул больницу, где проходил лечение. Он обвинил медперсонал в хамстве, сообщает местное издание «БНК».

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