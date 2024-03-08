Нужен ли стране обязательный труд?

Владимир Елкин

Я тоже за обязательный труд! Бездельники, сидящие на диванах и обзывающие себя блогерами, практически ничего не дают обществу, но прожирают значительную часть продукта, созданного другими людьми без участия этих дармоедов! А уж о безработных я вообще молчу: при таком количестве работы быть безработным и необоснованно получать социальное пособие, недопустимо! Советские законы были жёсткими, но СПРАВЕДЛИВЫМИ!!!