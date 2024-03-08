Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

Нужен ли стране обязательный труд?

Нужен ли стране обязательный труд?

На мой взгляд – да, нужен. Конкурсами не решишь.  Обстоятельства разные случаются, страны проходят через периоды послаще, через периоды посложней.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Я тоже за обязательный труд! Бездельники, сидящие на диванах и обзывающие себя блогерами, практически ничего не дают обществу, но прожирают значительную часть продукта, созданного другими людьми без участия этих дармоедов! А уж о безработных я вообще молчу: при таком количестве работы быть безработным и необоснованно получать социальное пособие, недопустимо! Советские законы были жёсткими, но СПРАВЕДЛИВЫМИ!!!
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6 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Труд должен быть обязательным.
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1 час.
ВР
Виктор Рубцов
Да... Нужен..
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1 час.

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