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Польский экстрасенс Яцковский: Трамп может уйти с поста раньше срока

Польский экстрасенс Яцковский: Трамп может уйти с поста раньше срока

Ясновидящий предсказал Трампу короткий срок и финансовый кризис.Экстрасенс из Польши Кшиштоф Яцковский заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп, скорее всего, будет оставаться у власти не до конца своего полного срока.

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