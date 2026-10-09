Астраханский кабмин попытается перепрыгнуть демографическую яму

…повышением рождаемости Правительство Астраханской области утвердило региональную программу повышения рождаемости на 2026–2030 годы, призванную переломить затяжной демографический кризис.
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