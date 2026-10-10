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Трамп ругает Зеленского, а разведданные не отключил. Британцы подстрекают бить дальше

Трамп ругает Зеленского, а разведданные не отключил. Британцы подстрекают бить дальше

Дональд Трамп призвал власти Украины прекратить критику сделки о возобновлении поставок дизельного топлива из России в США, которые нужны американской власти, чтобы сбить цены накануне выборов.

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