Трамп ругает Зеленского, а разведданные не отключил. Британцы подстрекают бить дальше

Дональд Трамп призвал власти Украины прекратить критику сделки о возобновлении поставок дизельного топлива из России в США, которые нужны американской власти, чтобы сбить цены накануне выборов.
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