МЕТАСТАЗЫ ЕЛЬЦИНА: ГЛОБАЛИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗРУШАТЬ РОССИЮ

Страна и люди

ФОТО: YALCIN SONAT/SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ САМОХИН Концепция "Целей устойчивого развития" (ЦУР), под которой подписалась Россия, противоречит суверенному национальному развитию страны и уводит в сторону, противоположную её национальным задачам.