Страна и люди

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МЕТАСТАЗЫ ЕЛЬЦИНА: ГЛОБАЛИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗРУШАТЬ РОССИЮ

МЕТАСТАЗЫ ЕЛЬЦИНА: ГЛОБАЛИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗРУШАТЬ РОССИЮ

ФОТО: YALCIN SONAT/SHUTTERSTOCK.COM АНДРЕЙ САМОХИН Концепция "Целей устойчивого развития" (ЦУР), под которой подписалась Россия, противоречит суверенному национальному развитию страны и уводит в сторону, противоположную её национальным задачам.

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