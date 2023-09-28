Ворвавшиеся на пикник медведи съели котлеты для бургеров и запили их кока-колой

В США два медведя ворвались на пикник группы друзей, съели их еду и попали на видео. 26-летняя Мелани Фри рассказала, что вместе с друзьями готовила бургеры на улице у леса, когда увидела, как к ним приближаются медведи.
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