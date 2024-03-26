Глава совета ассоциации блогеров Терентьева-Галицких поддержала идею маркировать контент, созданный ИИ

Зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин выступил с инициативой ввести в российском сегменте интернета маркировку всего контента, который создан при помощи ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии