Индийская пищевая моль: Страх домохозяйки. Как спасти свой дом при первых признаках заражения?

Знаете эти хорроры, когда страшным маньяком оказывается обычный скучный дядька? Вот вам его своеобразная интерпретация от Книги животных! Наш сегодняшний герой — мирная славная бабочка, никого не трогает, ничего не ест.
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