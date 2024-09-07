Челябинка Валерия Шабалина завоевала еще одну медаль паралимпиады

Южноуральская пловчиха завоевала серебро Паралимпийских игр в Париже. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, спортсменка из Челябинска стала второй в заплыве на дистанции 100 метров на спине в классе S14 среди женщин.