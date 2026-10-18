Петербургский аэропорт Пулково в ночь на 17 октября временно приостанавливал взлетно-посадочные операции и принял 20 самолетов, направлявшихся в Москву, в качестве резервного аэродрома.
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