Длина моста через Оку в Рязани — 1042,28 метра, обследование и оценку его состояния проведут до декабря 2026 года за 4,2 млн рублей.
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