Отчет "Сбера" по РСБУ - основные события 10 сентября

Во вторник, 10 сентября, выйдут сокращенные результаты “Сбера” по РСБУ за 8 месяцев 2024 года. Чистая прибыль банка за 7 месяцев составила 909,9 млрд рублей, что на 6% выше показателя годичной давности за аналогичный период.