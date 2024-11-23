Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Часовщик
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«Смотрящим» за киевскими «пи**асами» Трамп может поставить открытого гея

«Смотрящим» за киевскими «пи**асами» Трамп может поставить открытого гея

Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с планами переходной администрации СШа пишет о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность назначения Ричарда Гренелла, своего бывшего руководителя разведки, на должность специального представителя по вопросам российско-украинского конфликта.

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