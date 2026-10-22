НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Как минимум 60 жителей американского города Толедо (штат Огайо) обратились за медицинской помощью после утечки химикатов в городской промзоне.
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