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День памяти преподобного Стефана Махрищского верующие отмечают 27 июля 2023 года

День памяти преподобного Стефана Махрищского верующие отмечают 27 июля 2023 года

День памяти преподобного Стефана Махрищского верующие отмечают 27 июля 2023 года Алёна Юрьева27 июля 2023 года наступает День памяти преподобного Стефана Махрищского — духовного праздника, который имеет особое значение для православных верующих.

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