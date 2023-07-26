День памяти преподобного Стефана Махрищского верующие отмечают 27 июля 2023 года Алёна Юрьева27 июля 2023 года наступает День памяти преподобного Стефана Махрищского — духовного праздника, который имеет особое значение для православных верующих.
День памяти преподобного Стефана Махрищского верующие отмечают 27 июля 2023 года Алёна Юрьева27 июля 2023 года наступает День памяти преподобного Стефана Махрищского — духовного праздника, который имеет особое значение для православных верующих.
Свежие комментарии