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Россияне назвали Гагарину и Газманова лучшими исполнителями 2022 года

Россияне назвали Гагарину и Газманова лучшими исполнителями 2022 года

Россияне назвали Гагарину и Газманова лучшими исполнителями 2022 годаContent image for: 508130 | Сколько стоит наряд 32-летней Полины Гагариной?Slide image for gallery: 10209 | 15 образов Полины ГагаринойSlide image for gallery: 10209 | 15 образов Полины ГагаринойSlide image for gallery: 10209 | 15 образов Полины ГагаринойSlide image for gallery: 10209 | 15 образов Полины ГагаринойSlide image for gallery: 10209 | 15 образов Полины ГагаринойSlide image for gallery: 10209 | 15 образов Полины ГагаринойSlide image for gallery: 10209 | 15 образов Полины ГагаринойSlide image for gallery: 10209 | 15 образов Полины ГагаринойSlide image for gallery: 10209 | 15 образов Полины ГагаринойSlide image for gallery: 10209 | 15 образов Полины ГагаринойSlide image for gallery: 10209 | 15 образов Полины ГагаринойSlide image for gallery: 10209 | 15 образов Полины ГагаринойSlide image for gallery: 10209 | 15 образов Полины ГагаринойSlide image for gallery: 10209 | 15 образов Полины ГагаринойРоссияне считают лучшими исполнителями 2022 года певца Олега Газманова и певицу Полину Гагарину, рассказал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на результаты исследования, посвященного выбору россиянами лучших эстрадных исполнителей.

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