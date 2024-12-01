“Если модели хорошие – почему бы их не использовать?”: создатели Sniper Elite защи...

“Если модели хорошие – почему бы их не использовать?”: создатели Sniper Elite защищают повторное использование ассетовСтудия Rebellion решила больше не скрывать очевидное – да, они повторно используют старые модели и текстуры в своих играх.
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