РИА Новости: СБ ООН обсудит пуски ракет КНДР

RT НА РУССКОМПрогрессРИА Новости: СБ ООН обсудит пуски ракет КНДРСовет Безопасности ООН обсудит пуски ракет КНДР в среду, 20 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевБольшие сомнения в возможности С. Кореи разрабатывать технологии современных ракет. Не Китай ли, испытывает своё новое оружие на полигонах КНДР?Владимир EвтушенкоА какое дело паскудной Англии и её шавки Ирландии до КНДР? До этих шавок ракеты КНДР не долетят. Так чего они зашуршали, как крысы? Ах, дядя Сэм приказал.Комментировать
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