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РИА Новости: СБ ООН обсудит пуски ракет КНДР

РИА Новости: СБ ООН обсудит пуски ракет КНДР

Совет Безопасности ООН обсудит пуски ракет КНДР в среду, 20 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ.

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Владимир Соловьев
Большие сомнения в возможности С. Кореи разрабатывать технологии современных ракет. Не Китай ли, испытывает своё новое оружие на полигонах КНДР?
Владимир Eвтушенко
А какое дело паскудной Англии и её шавки Ирландии до КНДР? До этих шавок ракеты КНДР не долетят. Так чего они зашуршали, как крысы? Ах, дядя Сэм приказал.

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