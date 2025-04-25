Два жителя Макеевки пострадали из-за мины "Лепесток" в ДНР

В Макеевке, ДНР, два человека пострадали от мины "Лепесток", сброшенной украинскими войсками. Управление по вопросам документирования военных преступлений зафиксировало 176 случаев подрыва гражданских на этих минах, включая 11 детей.
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