Студенты трека «Крылья Ростеха» из Москвы и Санкт-Петербурга прошли практику в ОДК-УМПО

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация На уфимском предприятии ОДК-УМПО (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) участники образовательно-профессионального трека «Крылья Роcтеха» из крупнейших технических вузов России получили навыки конструкторской работы и управления производственными процессами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии