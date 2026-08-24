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Ростех

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Студенты трека «Крылья Ростеха» из Москвы и Санкт-Петербурга прошли практику в ОДК-УМПО

Студенты трека «Крылья Ростеха» из Москвы и Санкт-Петербурга прошли практику в ОДК-УМПО

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация На уфимском предприятии ОДК-УМПО (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) участники образовательно-профессионального трека «Крылья Роcтеха» из крупнейших технических вузов России получили навыки конструкторской работы и управления производственными процессами.

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